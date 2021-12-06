محافظ الإسكندرية يحذر: ارتفاع الأمواج سيصل لـ 4 أمتار غدا

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استعدادات المحافظة للتعامل مع «نوة قاسم»، قائلا إن الاستعدادات لا تكون قبل النوة بيومين أو ثلاثة لكن قبلها بعدة أشهر، إذ جرى تجهيز أسطول سيارات شفط المياه والصرف الصحي، وتوزيعها على نقاط تجمع مياه الأمطار.

ارتفاع الأمواج وصل لـ 5 أمتار

وأضاف «الشريف»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن نوة قاسم تتسم بالأمواج المرتفعة، حيث ارتفعت الأمواج أمس وأول أمس، حتى وصلت لحوالي 4.5 لـ 5 أمتار، وهناك كميات من الأمواج وصلت للكورنيش ولكن جرى سحبها وتصريف المياه فورا.

وأشار إلى أن الأمواج كانت عادية، والطقس طوال اليوم كان مشمسًا، وقد يشهد اليوم الاثنين بعض الأمطار الخفيفة والأمواج في ارتفاعاتها الطبيعية، لافتا أنه بداية من يوم الأربعاء تشهد المحافظة أمطارا وغيوما.

وأفاد بأن الأمواج سترتفع غدا الثلاثاء ما بين 3.5 لـ 4 أمتار، ما يسبب مشكلة في شارع الكورنيش، نظرا لأن الأمواج تصل له وتحمل كميات من الرمال، لذلك جرى نشر لوادر لإزالة الرمال من الكورنيش التي تعوق الحركة المرورية.

الطاقة الاستيعابية لصرف المياه 1.9 مليون متر

وأوضح أن المحافظة جاهزة وفقا للطاقة الاستيعابية الموجودة لديها، والتي تبلغ مليونا و900 ألف متر للشبكات، لافتا أن كميات الزيادة تكون في الشوارع والأرصفة والشوارع الرئيسية والميادين والأنفاق والشوارع الجانبية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الاثنين، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تنتشر الشبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية وتشهد بعض المناطق تساقط أمطار خفيفة، بحسب ما جاء في البيان.