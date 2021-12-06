محافظ أسيوط يبحث مع «البترول» سبل التعاون ودعم المشاركة المجتمعية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس طارق القلاوي مدير مكتب وزير البترول، ووفد الوزارة المرافق له، لبحث سبل التعاون ودعم المشروعات والاستثمارات الجديدة في قطاع البترول بالمحافظة، وتفعيل المشاركة المجتمعية لتطوير الطرق الرئيسية بالمحافظة، وطريق شركة أسيوط لتكرير البترول، والتي تعتبر إحدى القلاع الصناعية بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها، وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ..

حضر الزيارة المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت، والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، والكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، والمهندس محمود ناجي معاون وزير البترول والمهندس سيد عبدالنعيم مدير عام مشروعات شركة أسيوط لتكرير البترول.

استخدام أحدث التكنولوجيات في تكرير البترول

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – أهم مشروعات تكرير البترول بأسيوط، وخطة الوزارة لزيادة الاستثمارات والتوسعات خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول وسد احتياجات السوق المحلية وبصفة أساسية من السولار والبنزين بالمواصفات الأوروبية والبوتاجاز وفتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل وخاصة لأبناء المحافظة.

مشروعات رصف الطرق

كما ناقش المحافظ سبل المشاركة المجتمعية لشركة تكرير البترول بأسيوط في دعم مشروعات الطرق وإعادة رصف طريق شركة البترول بقرية جحدم بإعتباره أحد شرايين التنمية التي تخدم مجمع شركات البترول بأسيوط وبعض شركات قطاع الكهرباء والأسمنت.

وأشار إلى بدء تنفيذ خطة المحافظة لإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي، ومدخل شركة البترول بالتنسيق مع شركات الكهرباء والأسمنت، لافتًا إلى جولاته المتكررة بالمنطقة لمتابعة أعمال إعادة الرصف والتطوير بالطرق الرئيسية وإظهار الشكل الجمالي للمدينة.

وأوضح محافظ أسيوط، إن خطة الرصف التي تُنفذ حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقرب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية، وجذب الاستثمارات.