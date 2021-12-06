اليوم.. طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان العلوم والمهارات المهنية

يؤدي اليوم الاثنين، طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان العلوم والمهارات المهنية، ضمن الامتحانات الشهرية التي بدأت أمس الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، والتي يطبق فيها نظام التقييم الجديد والذي يعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

10 أسئلة في كل مادة في حصة دراسية واحدة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاختبارات الشهرية للصف الرابع الابتدائي، على مستوى الإدارة، ولكن لكل مدرسة امتحان مختلف، حيث يقوم موجهو العموم بكل إدارة تعليمية باختيار أسئلة الامتحان لكل مدرسة من خلال بنك الأسئلة الذي أعدته وزارة التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التعليم، أن اختبارات ديسمبر تحتوي على 10 أسئلة في كل مادة، تغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، وفق خطة توزيع المناهج، مشيرة إلى أن أسئلة الاختبار قصيرة متنوعة تشمل الاختيار من متعدد وصح وغلط، والهدف منها قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس وفقًا للدرجات.

وقالت الوزارة إنه لن يتم إعلان نتيجة اختبارات الصف الرابع الابتدائي، وسيتم إعلان نتيجة جميع الاختبارات في نهاية العام الدراسي بالألوان طبقاً لنظام التقييم الجديد.

ألوان تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية نتيجة التقييم في نهاية العام الدراسي ستكون في صورة أربعة ألوان كالتالي:-

1- اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100).

2- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

3- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

4- اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).