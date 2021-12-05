تعليم الغربية: لم نتلق أي شكاوى بشأن امتحانات رابعة ابتدائي بالمحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم أن غرفة عمليات وطوارئ لم تتلق أي شكاوى من طلاب الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم عقب أدائهم اختبارات شهر ديسمبر.

تعليم الغربية: غرفة عمليات وطوارئ لم تتلق أي شكاوى من طلاب

من جانبه، كشف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم أنه تفقد عددا من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث ينطلق اليوم أول امتحان لطلاب الصف الرابع الابتدائي، في التقييم الجديد، حيث يبدأ الطلاب امتحاناتهم حتى 9 ديسمبر الجاري.

وتعقد الامتحانات أثناء اليوم الدراسي بالمدارس، ويؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم امتحانات مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، وفقا للجدول الذي أعلنته الوزارة.

انطلاق ماراثون امتحانات الصف الرابع الابتدائي وأولياء الأمور دون شكاوى

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مدرستي عمر بن الخطاب الابتدائية، وغياث الدين الرسمية للغات، التابعتين لإدارة غرب طنطا التعليمية، كما اطمأنّ إلى حسن سير الامتحانات بالمدارس، ومراعاة توفير الجو المناسب للتلاميذ لعقد الامتحان أثناء اليوم الدراسي، ولا توجد شكاوى من الامتحانات.

تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي وأولياء الأمور

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر ديسمبر الحالي، على النحو التالي: تبدأ الامتحانات 5 ديسمبر وتستمر حتى 9 من نفس الشهر، حيث يؤدي الطلاب الامتحان يوم 5 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية بينما يوم 6 ديسمبر في العلوم والمهارات المهنية بينما 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية فيما يؤدى الطلاب يوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات بينما الامتحان يأتي من بنوك للأسئلة بواقع 10 أسئلة في كل مادة فضلا عن كون الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب الطلاب للمنهج كما يعد الاختبار يُغطي ما تم شرحه من المناهج حتى منتصف نوفمبر الجاري فيما يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.