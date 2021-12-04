منى عبد الوهاب ترد على انتقادات بشرى بسبب «القاهرة السينمائي»

فتحت الإعلامية منى عبد الوهاب، النار على الفنانة بشرى، بعد انتقاد الأخيرة لها على خلفية تقديمها حفل افتتاح الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي وصفتها بأنها لا تملك كاريزما للوقوف على المسرح، قائلة: «هل الفنانة لديها من تاريخ على خشبة المسرح ليخرج منها هذا الكلام، هل هي فنانة قديرة في التمثيل ومطربة فظيعة في الغناء ومنتجة وتتحدث من هذا المنطلق».

وتابعت منى عبد الوهاب في ردها على الفنانة بشرى، في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، «هل لديها كاريزما خطيرة تجعلها تنتقد كاريزما الآخرين، الإجابة لا.. إذا لم تكن تقصدني فمن تقصد من زملائها الذين وقفوا على المسرح أكثر منها خبرة، وأصغرهم سنًا هو أكثر منها موهبة ونجاح».

بشرى: لم أوجه حديثي لشخص بعينه.. وعبد الوهاب: عيب

ومن جانبها قالت بشرى، إنها لم توجه حديثها لشخص بعينه، ولكن منى عبد الوهاب هي التي اعتبرت أن الحديث عنها، وهو ما ردت عليه مقدمة حفل الافتتاح، «عذر أقبح من ذنب، إذا كان قصدها عليا أنا رديت على اللي يخصني إذا كانت تقصد حد تاني من زملائها يبقى عيب».

منى عبد الوهاب عن الانتقادات ضدها بسبب «القاهرة السينمائي» : هجوم وتجاوز

وأشارت منى عبد الوهاب، إلى أنها تعرضت لهجوم وانتقادات شديدة بعد حفل افتتاح المهرجان، قائلة: «كان هناك نقد وهجوم ولكن المؤسف أن الهجوم كان بالنسبة الأكبر من السيدات، بدأت اقتنع بمقولة أن العدو الحقيقي للمرأة هى امرأة ليس لديها ثقة في نفسها، حتى لم يكن هناك نقد بل كان تجاوزًا، وكان هناك انتقاد لأشياء لم تحدث من الأساس منها أني نطقت اسم مخرج خطأ أو وجود مشكلة في مخارج ألفاظي».

وتعرضت منى عبد الوهاب لانتقادات عديدة بعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كان من بينهم الناقد طارق الشناوي الذي قال إنها لم تكن موفقة في تقديم حفل الافتتاح، متابعا: «هي لم تكن مؤهلة لذلك، ولم يكن خطأها ولكن خطأ من اختارها»، بالإضافة إلى الناقدة ماجدة خيرالله، والفنانة بشرى.

وكتبت بشرى عبر حسابها على «فيس بوك»: «للمسرح حضور وكاريزما خاصة جدًا يا سادة.. الخشبة قاسية جدًا ومتشيلش أي حد مش قدها.. لذلك دونًا عن كل أنواع الفنون، المسرح فضاح لأنه وسيط شديد الخصوصية والحساسية».