«مصر الخير» تزود مستشفى الحياة في أسيوط بـ8 حضانات

تفقد عدد من مسئولي مؤسسة «مصر الخير»، وQNB الأهلي، مستشفى الحياة بقرية المناشي، التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم، إحدى قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تشغيل 8 حضانات ضمن مشروع توفير الحماية الصحية

وأوضحت مؤسسة مصر الخير في بيان لها، أنه تم تزويد مستشفى الحياة بقرية المناشي بمركزي ديروط محافظة أسيوط بالأجهزة اللازمة لاستكمال وتشغيل 8 حضانات ضمن مشروع توفير الحماية الصحية الذي تنفذه المؤسسة.

وأشارت مؤسسة مصر الخير، في بيان لها، أن التعاون مع QNB الأهلي يأتي في إطار حرص البنك على دعم الأطفال خاصة الأطفال المبتسرين عبر توفير الأجهزة الكاملة لتشغيل عدد 8 حضانات بمستشفى الحياة مخصصة لجميع سكان مركزي ديروط وقوص الذي يبلغ تعدادهما السكاني نحو 800,000 نسمة.

رعاية طبية فائقة

وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمصر الخير: «توفر حضانات الأطفال المبتسرين رعاية طبية فائقة ومجهزة بأحدث التجهيزات لهؤلاء الأطفال الذين تتم رعايتهم على أكمل وجه في جو طبي معقم ومتابعة دقيقة ومستمرة حتى يكتمل نموهم».

وأضافت أن مستشفى الحياة بقرية المناشي تم إنشائه بالجهود الذاتية بتكلفة حوالي ثمان ملايين جنيه وأقيم المستشفى على أرض وزارة الصحة وتبلغ مساحته 240 مترًا، ويقدم خدماته لكل من مركزي ديروط والقوصية ويتم تشغيله بطاقم طبي كامل من وزارة الصحة وتحت إشرافها.

المستشفى مكون من أربعة طوابق

وقالت «الجوهري»، إن المستشفى يتكون من أربعة طوابق تشمل الطابق الأرضي وهو عبارة عن استقبال عام مكون من غرفتي كشف ومعمل تحاليل طبية ووحدة أشعة عادية وطابق أول علوي يشمل وحدة غسيل كلي وطابق ثاني علوي وهو عبارة عن وحدة حضانات، بالإضافة إلى طابق ثالث علوي يشمل وحدة تعقيم ومغسلة ومخازن وصيدلية.

وأشارت إلى أن الطابق المخصص للحضانات هو عبارة عن طابق كامل تم إنشائه وفق اشتراطات وزارة الصحة وتحت إشراف المباشر لوكيل وزارة الصحة بأسيوط وإدارة مكافحة العدوى، ويستوعب هذا الطابق 20 حضانة حيث تم مبدئياً تشغيل ثمان حضانات.

وأكدت «الجوهري»، أن قطاع الصحة يعمل على توفير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، سعياً منه إلى تعزيز مجتمع قادر على العمل خال من الأمراض والمساهمة في إتاحة الحياة الكريمة للمستحقين.