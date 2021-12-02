«مصر الخير» تقدم مساعدات عاجلة لأهالي الشيخ زويد: تسقيف 50 منزلا

تواصل مؤسسة مصر الخير، دورها في دعم المجتمعات المحلية في إطار دورها المجتمعي، آخرها تقديم المساعدات لأهالي قرى الشيخ زويد بشمال سيناء وذلك بالتنسيق مع المحافظة، وشملت المساعدات مواد غذائية وأغطية ومستلزمات لبعض الأسر، إضافة إلى حصر الاحتياجات الكلية للأسر التي تشمل تسقيف وترميم بعض المنازل.

مواد غذائية ومستلزمات

بدوره، قال الدكتور محسن محجوب مفوض مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير» لتطوير شمال سيناء، إنَّ المؤسسة تولي اهتمامًا خاصًا بأهالي محافظة شمال سيناء وتحرص علي توفير احتياجاتهم بشكل فوري وسريع سواء في المساعدات المقدمة للأسر الأولي بالرعاية أو بتوفير مشروعات تدر دخلًا ثابتًا على هذه الأسر لتلبية احتياجاتها من معيشة وتعليم الأبناء وتوفير كل المتطلبات.

وأضاف «محجوب»، أنَّ هناك تعاون وتنسيق بين قيادات محافظة شمال سيناء ومؤسسة «مصر الخير» في اختيار الحالات المستفيدة وحصر الاحتياجات وتلبيتها حيث أشادت المحافظة بهذا التعاون الذي يساعد المؤسسة في أداء دورها في تنمية الأسر الأولى بالرعاية وتقديم كل أوجه الدعم لهم.

وأشار «محجوب»، إلى أنَّ المؤسسة تسعى إلى تقديم خدمات صحية أيضًا للأهالي العائدين، حيث تمّ التنسيق لتنفيذ قافلة للكشف على العيون تستمر 4 أيام تخدم جميع أهالي قرى الشيخ زويد والعريش خلال الفترة من 10 وحتى 13 ديسمبر الجاري مع متابعة الحالات وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية لهم.

قرى الشيخ زويد

وأكّد حرص المؤسسة على دعم الخدمات المقدمة لأهالي قرى الشيخ زويد الذي يأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية بعودة الحياة إلي طبيعتها في مختلف القري والتجمعات بشمال سيناء، وتقديم كل الخدمات المتنوعة للأهالي العائدين في قري الشيخ زويد، لافتًا إلى أنَّه تمّ توفير ميزانيه لتسقيف 50 منزلًا من منازل قرية «أبو عراج» بالشيخ زويد، لافتًا إلى أنَّه تمّ إرسال فريق هندسي لمعاينة جميع منازل القرية والأماكن الخدمية.

وأشاد بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير وقيادات المحافظة، وعلى رأسهم اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في دعم جهود المؤسسة وجهود المجتمع المدني عمومًا داخل المحافظة وتذليل جميع العقبات والمساعدة والتنسيق في اختيار الحالات المستحقة حيث تتعاون المؤسسة مع المحافظة في تقديم مشروعات للمرأة المعيلة وإقامة مشاغل لإنتاج الأزياء التراثية السيناوية، وتسويق هذه المنتجات بمعرفة المؤسسة وتوفير عائد يدر دخلًا ثابتًا للمرأة السيناوية، التي تعمل داخل منزلها كما تشمل أوجه التعاون الكثير من المشروعات والتدخلات التي تدعم تنمية الأهالي في شمال سيناء في مختلف أوجه الحياة المعيشية.