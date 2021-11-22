تعليم القليوبية تبدأ تلقي طلبات التعيين بالحصة.. اعرف التخصصات والشروط

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اعتبارا من أمس الأحد، ولمدة 10 أيام، في تلقي طلبات التقدم للعمل بالحصة في مدارس القليوبية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفقا لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/2022، حيث تقرر تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية بمناطق العجز بالمحافظة، لاستلام ملفات المتقدمين وفحصها وإرسال كشوف للمتقدمين واسطوانة كمبيوتر بها جميع بيانات المتقدمين تسلم للتوجيه العام وإدارة الأمن بالمديرية للاستعلام.

«الوطن»، تستعرض شروط مديرية التربية والتعليم، للالتحاق في العمل بالحصة، والتخصصات المطلوبة وإدارات العجز، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والأوراق المطلوبة للتقديم.

التخصصات المطلوبة للعمل بالحصة في تعليم القليوبية

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن التحصصات المطلوبة للعمل بالحصة في مدارس المحافظة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هي:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات

العلوم

الدراسات الاجتماعية

إدارات العجز الصارخ للعمل بالحصة بالقليوبية

وحددت مديرية التعليم بالقليوبية العمل بالحصة في إدارات العجز الصارخ بالمحافظة وهي:

شرق شبرا

غرب شبرا

قليوب

الخصوص

العبور

الخانكة

شبين القناطر

القناطر الخيرية

قها

ضوابط العمل بالحصة في تعليم القليوبية

وحدد منشور مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ضوابط العمل بنظام الحصة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية كالتالي:

- الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب ودبلومة تربوية.

- يتم العمل بهذا النظام بإدارات العجز الصارخ فقط، والمحددة سلفا، تفعيلا لقرارات الوزارة في هذا الشأن.

- أن تكون الأولوية للمعلمين المزمع الاستعانة بهم بالحصة من ذوي الخبرة السابقة أولا، ثم يتم المفاضلة بين باقي المتقدمين في ضوء الأعلي مؤهلا والأعلى تقديرا في المؤهل، والأكبر سنا والأقدم تخرجا.

- لايجوز أن يزيد نصاب المعلمين بالأجر عن 24 حصة أسبوعيا.

- يعفي المستعان بهم بنظام الحصة من الإشراف اليومي.

- لايجوز مشاركة المستعان بهم بالحصة في أعمال الامتحانات بكل أنواعها.

- تكون الأولوية للمستعان بهم طبقا للتوزيع الجغرافي لمدارس العجز تحت الإشراف المباشر لموجه أول المادة.

- لايتم تكليف المستعان بهم إلا بعد استطلاع رأي المديرية.

- تلتزم كل إدارة بما هو مخصص لها من أعداد وفقا لما يرد من المديرية من بيانات العجز لعدم تحمل أعباء إضافية.

- عدم أحقية المستعان بهم في المطالبة بالتعيين مستقبلا على موازنة الدولة.

المستندات المطلوبة للعمل بنظام الحصة بالقليوبية

وحددت المديرية المستندات المطلوبة للعمل بنظام الحصة بمدارس القليوبية كالتالي:

- طلب باسم مدير عام الإدارة يتم تحويله لموجه أول مادة التخصص.

- أصل شهادة المؤهل للاطلاع عليها وعدد 4 صور منها.

- مايثبت بأن المتقدم لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.

- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- 4 صور من شهادة الميلاد المميكنة.

- إقرار بعدم الطلب مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة.

- يتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين بالمدرسة وموجه أول المادة، نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيها للحصة، وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

لايحق صرف أي حافز إضافي بخلاف الحصص الفعلية.