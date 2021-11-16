تعليم القليوبية تمنع دخول السيارات واللوادر للمدارس في وجود الطلاب

أعلن ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تقرر حظر دخول أي معدات ثقيلة أو سيارات داخل المدارس لأي غرض خلال اليوم الدراسي، وذلك بعد الشكاوي التي وردت للمديرية بدخول لودر وسيارة نظافة داخل مدرسة بطوخ أثناء اليوم الدراسي وفي وجود الطلاب، مما يعرض حياتهم للخطر.

أمر إداري بمنع دخول المعدات الثقيلة المدارس

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه شدد على صدور الأمر الإداري لجميع مديري الإدارات والمدارس، بمنع دخول معدات الوحدات المحلية داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي، حفاظا على حياة الطلاب من وجود معدات ثقيلة أو سيارات، على أن يكون رفع القمامة بعد انتهاء اليوم الدراسي وأيام الإجازات في عدم وجود الطلاب نهائيا حفاظا على أراوحهم.

تعليم القليوبية: مراجعة عارضات الملاعب بالمدارس

وأضاف وكيل وزارة التعليم، أن القرار يتضمن مراجعة عارضات الملاعب بفناء المدارس، منعا لسقوطها حفاظا على حياة الطلاب وأيضا مراجعة استعدادات فصل الشتاء، ومنها بالوعات الصرف الصحي، أمام وداخل المدارس، والأسطح والأفنيه ووصلات الكهرباء وتأمينها حفاظا على أرواح الطلاب.

لودر وعربة قمامة داخل فناء مدرسة بطوخ

وكانت مديرية التربية والتعليم، قد تلقت شكاوى بشأن ما شهدته مدرسة كفر منصور الابتدائية بطوخ، من وجود لودر وعربة قمامة أثناء اليوم الدراسي، مما يهدد حياة الطلاب بسبب وجود تلك المعدات الثقيلة بجوار الطلاب.

واشتكى أولياء الأمور من وجود تلك المعدات أثناء اليوم الدراسي وتحركها لجمع القمامة مما يهدد حياة أي طالب يلهو في فناء المدرسة، مطالبين برفع القمامة بعد أو قبل انتهاء اليوم الدراسي حفاظا على أرواح أبنائهم.