أسعار النفط تبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاعات واضحة لتعوض خسائرها

انتعشت أسعار النفط اليوم الإثنين بشكل كبير، عقب الخسائر التي حققها النفط خلال الأسابيع الماضية خاصة بعد انتشار سلالة أوميكرون، لكن ظل هناك حذرًا مع القليل من المعلومات عن المتحوّر الجديد.

وقفزت الأسعار بما يزيد على 3%، مستعيدة بعض مكاسبها بعد انخفاضها خلال الأسابيع الماضية، حيث سجلت أسعار النفط الجمعة ارتفاعات طفيفة مقارنة بالانخفاضات التي شهدها خلال الأسابيع الماضية، التي لم يحققها منذ سبتمبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار أو 2.72% ليسجل 71.87 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.01 دولار أو 3.03% إلى 68.27 دولار للبرميل.

توقعات بزيادة أسعار النفط أكثر

وتوقع الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، خلال حديث له لـ«لوطن»، ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر الحالي، لتصل إلى 80 دولارا للبرميل، خاصة أنه مع الاطمئنان من أن المتحوّر الجديد لا يسبب أي أعراض أو مشكلات خطيرة.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن قررت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم رفع أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو.

مواصلة الإمداد

وأتت الزيادة في أسعار النفط رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير.

بجانب ضغط الولايات المتحدة، وإعلانها مؤخرًا اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها لخفض أسعار النفط العالمية وحديث الصين عن خطوة مماثلة، حيث أدى ذلك إلى اتجاه أسعار الخام لتسجل تراجعًا.