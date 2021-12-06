محمد محمود خارج الأهلي في يناير

أبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2022، خاصة أنه خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي أوصى بخروجه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، من أجل استعادة لياقته البدنية، في ظل طول فترة غيابه بسبب الإصابة، التي استمرت أكثر من عامين.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إنَّ سيد عبدالحفيظ تواصل مع محمد محمود، وأبلغه أن الجهاز الفني استقر أن الأفضل للاعب الخروج للإعارة لمدة 6 أشهر، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة.

وتلقى اللاعب محمد محمود عددًا من العروض، خلال الفترة الماضية، بعدما ترددت أنباء رحيله منذ فترة طويلة، وتقدمت 4 أندية -حتى الآن- بعروض إلى مسؤولي النادي الأهلي وتواصلوا مع الأول من أجل استطلاع رأيه.

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