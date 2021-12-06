كل ما تريد معرفته عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 

في أول تطبيق لنظام التقييم الجديد بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، انطلقت الامتحانات الشهرية أمس الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، فيما أدى الطلاب اليوم الإثنين امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، طبقًا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم لامتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر لرابعة ابتدائي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الهدف من الامتحانات ليس النجاح والرسوب لكن الهدف هو قياس حجم استيعاب التلاميذ وفهم مخرجات التعلم، وتطبيق نظام التقييم الجديد، ومدى اكتساب الطلاب للمهارات، وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

الخميس أخر امتحانات رابعة ابتدائي بنظام التقييم الجديد

أوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي من حيث الشكل والأسئلة والتقييم والتصحيح والنتائج، وترصدها «الوطن» خلال السطور التالية وهي كالتالي:-

- بدأت الامتحانات الشهرية لشهري أكتوبر ونوفمبر يوم الأحد 5 ديسمبر وتستمر ليوم 9 من نفس الشهر طبقاً للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

- الامتحانات على مستوي الإدارة في المواد الأساسية ولكل مدرسة امتحان مختلف خاص بها.

- المواد غير الأساسية تعقد على مستوى المدرسة.

- وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن وضع بنوك الأسئلة بامتحانات رابعة ابتدائي.

- موجهي الإدارات هم المسؤولين عن اختيار أسئلة الامتحانات للمدارس.

30 دقيقة مدة امتحان رابعة ابتدائي

- الامتحان يغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج.

- يخصص للامتحان 30 دقيقة بمقدار حصة دراسية واحدة.

- تخصيص الحصة الثانية لعقد الامتحانات الشهرية لرابعة ابتدائي.

- الامتحان يحتوي علي 10 أسئلة في كل مادة.

- أسئلة الاختبار «قصيرة متنوعة»، والهدف منها قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس وفقًا للدرجات.

- تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- نتائج تصحيح امتحان ديسمبر المقبل لطلاب الصف الرابع الابتدائي لن تعلن في المدارس.

- نتائج الاختبارات الشهرية ونصف العام وآخر العام، لن تكون بالدرجات من الأساس.

- أعلان النتيجة في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- تقييم الطلاب بالألوان نهاية العام وليس بالدرجات.