وزير النقل: انتهاء تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد بالكامل

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن الوزارة تواصل أعمال تنفيذ تطوير الطريق الدائري، للقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنه سيتم منع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري، تزامنا مع انتهاء أعمال التطوير.

الانتهاء من تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد بنسبة 100%

وتابع الوزير، اليوم، أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد، بنسبة 100%، والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم، ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات.

بلغت نسبة تنفيذ كوبري المنيب 99%

وقال وزير النقل، خلال جولته التفقدية لأعمال الطريق الدائري، إنه يتم حاليا إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبري المنيب الحالى، حيث بلغت نسبة تنفيذه 99%، حيث تفقد أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً إلى البساتين، متابعا الأعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري، حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً إلى القاهرة الجديدة.

وزير النقل: تطوير الطريق الدائري يتم بصورة جيدة ومنتظمة

وأشار الوزير، إلى أن تطوير الطريق الدائري يتم بصورة جيدة ومنتظمة، وطبقا للمواصفات العالمية، متابعا خلال الجولة، إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال ربط المحور بالطريق الدائري، ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم، حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2 منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين، كما تابع أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة.