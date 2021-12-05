مهند صاحب فكرة تدريس مادة احترام الآخر: نظرة المجتمع تجاهي بدأت تتغير

أعرب الطفل مهند عماد صاحب فكرة تدريس مادة «احترام الآخر»، عن سعادته الغامرة، بسبب تدريس المادة التي اقترحها، مؤكدًا بأنه يشعر بإحساس رائع لا يمكن وصفه، مشددًا على أنه يحلم بأن تتغير نظرة المجتمع له، وأقرّ بأنها بدأت تتغير تجاهها: «لكن مش كل المجتمع نظرته اتغيرت تجاهي، وبالتالي إحنا محتاجين التوعية بشكل كبير».

إحساس مختلط من المشاعر الرائعة

وأضاف عماد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر قناة dmc: «أشعر بإحساس مختلط بين الفرحة والسرور والبهجة، وكل الأحاسيس الجميلة، وأشعر بفخر لا يتخيله عقل».

مهند يوجه الشكر للرئيس السيسي

ووجه الطفل تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب استجابته والتوجيه بتدريس المادة التي اقترحها: «طلبت هذا الطلب منذ عام في احتفالية قادرون باختلاف وبعد سنة واحدة فقط تم تنفيذه، وكل ذلك بتوفيق الله ودعم الرئيس».

كلمات رائعة لوالدة مهند

وأشار، إلى أنه اكتسب بعض الشهرة، كما أن والدته أعربت له عن فخرها الشديد به: «سألتها وأنا نازل رايح الاحتفالية إيه رأيك، قالت لي انت رائع من غير أي حاجة، فهي سيدة عظيمة ورائعة كريمة ولن يمكنني أبدًا أن أوفيها حقها، أشكرها لأنها تعبت معي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه».