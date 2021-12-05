الطفل مهند: «مبسوط أني وقفت أمام الرئيس السيسي للمرة الثانية»

أعرب الطفل مهند عماد، صاحب اقتراح تدريس مادة احترام الآخر في المناهج، عن سعادته بالوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للمرة الثانية، وشكر المهندسة أمل صبحي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي الرياضي للإعاقات الذهنية؛ لأنها ساعدته على ذلك، مواصلا: «دايما كانت بتقولي أنت في يوم من الأيام هتبقى نجم، وأنا معلمتش كتاب المادة لوحدي».

إطلاق حملات مستمرة للتأثير على سلوكيات الأفراد

وأضاف «عماد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يجب إطلاق حملات توعية بشكل مستمر طوال اليوم من خلال الندوات والمسلسلات والأفلام ووسائل الإعلام من أجل تغيير سلوكيات المواطنين إلى الأفضل.

السيسي يتفقد الساحة الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقده أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى أعضاء أوركسترا النور والأمل.

الرئيس يحرص على تحقيق متطلبات ذوي الهمم

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة، يأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وأكد السيسي، للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم، أن الدولة بكل مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي المهم، يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكل المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.