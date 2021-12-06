توزيع 15 رأس ماشية ومبالغ شهرية للتسمين للأولى بالرعاية في المنيا

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 15 رأس ماشية للأسر المعيلة والأولى بالرعاية بقريتي الزعفرانة والفقاعي مركز أبوقرقاص في محافظة المنيا، وذلك لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم، ولتخفيف العبء عنهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، يتحديد المستحقين، حيث يتم التوزيع بالتعاون مع الجهات التنفيذية والطب البيطري بالمحافظة.

صرف مبلغ شهري من مكاتب البريد كمقابل تغذية للماشية

وأضاف «شعبان»، أنه مع تسليم رؤوس المواشي، يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف لتسمين الماشية، والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث يتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية.

مسح اجتماعي للمستحقين ورصد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا

وأشار «شعبان»، إلى أن مكتب الأورمان بمحافظة المنيا سلم على مدار الأعوام الماضية 6188 رأس ماشية للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية، في مختلف مراكز المحافظة، مثمنا التعاون الوثيق مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، منوها أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

وكانت جمعية الأورمان أطلقت في وقت سابق مبادرة «سقيا الماء» لتوصيل مياه شرب للقري الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، وتستهدف المبادرة 5 محافظات بينها المنيا، حيث تم تخصيص 100 مليون جنيه لتوصيل المياه للمستحقين بالمحافظات الخمس، بواقع 20 مليون لكل محافظة.