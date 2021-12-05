طفل يتبرع بمصروفه صدقة جارية على روح جده لـ«شفاء الأورمان»

فى لفتة مميزة ومختلفة، أقدم طفل بمحافظة الأقصر، على تقديم صدقة جارية على روح جده المتوفى منذ أيام قليلة بمنطقة الحبيل، حيث تبرع بما جمعه من مصروفه الخاص خلال الفترات الماضية في سبيل دعم أطفال الصعيد من المرضى الذين يتلقون العلاج المجانى داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بطيبة شمال محافظة الأقصر.

الطفل يزور المستشفى

واستقبل فريق العلاقات العامة بالمستشفى الطفل الأقصري معاذ عبد الرحمن، خلال زيارة مدرسته لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال مجانا بطيبة شمال محافظة الأقصر، حيث قرر التبرع بمصروفه بالكامل للمستشفى والذي كان يقوم بجمعه منذ فترة طويلة ليكون صدقة جارية على روح جده المتوفى منذ أيام قليلة، وخلال زيارته للمستشفى قدم الطفل الصغير معاذ الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على خدمتهم لأطفال السرطان بالصعيد بمستوى كبير وعالمى.

المدير التنفيذي يشيد باللفتة الإنسانية

وأشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بطيبة شمال محافظة الأقصر لعلاج الأورام مجانا للكبار والأطفال والسيدات، بمبادرة الطفل معاذ عبد الرحمن بالتبرع بمصروفه بالكامل لصالح مستشفى سرطان الأطفال، واعتبرها خطوة مميزة للغاية من قيام طفل أقصرى بمثل هذه الخطوة يعرف قيمة ما يتم من خدمات وعلاج ودعم مجانى لكل طفل مصاب بالسرطان فى الصعيد، كما وجه الشكر للطفل ولوالده على تلك اللفتة المميزة لدعم أطفال الصعيد وعلاجهم مجانا من الأورام السرطانية.

كشف بالسونار وعمليات في قوافل بيطرية

في سياق آخر، شهدت محافظة الأقصر، اليوم، انطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية، عبر قافلة بقرية السلام مركز أرمنت الحيط، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

تضمنت القافلة البيطرية ضمن الحملة القومية للقوافل العلاجية، تقديم جميع الخدمات البيطرية للمواطنين من أصحاب المواشي من علاج للحيوانات ورش وتجريع والكشف بالسونار، وكذلك إجراء العمليات الجراحية والجس، فضلا عن تقديم جميع الخدمات البيطرية للمواطنين.