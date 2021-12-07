حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الثور إلى أن يكون كريمًا مع الأشخاص من حوله، وهو يهدف بهذا إلى أن يجعل علاقاته طويلة الأمد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في وضع معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة، وعليك أن تقوم بما عليك بدقة كي تشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

حاول اليوم أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة، وقاوم ميلك للعناد.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.