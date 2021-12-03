جامعة المنصورة تعلق على إخلاء مساكن لأعضاء هيئة التدريس: بها مخالفات

أصدرت جامعة المنصورة بيانًا ترد فيه على ما وصفته بالشائعات بشأن الأنباء التي جرى تداولها عن إخلاء وحدات سكنية من أعضاء هيئة التدريس، قائلة: «اتخذنا كافة الإجراءات القانونية وإعلام شاغلي تلك الوحدات ولوجود مخالفات صريحة تستدعي الإخلاء الفوري لها». موضحة أنها اتخذت قرارات الإخلاء وفقا لقرارات مجلس الجامعة، وأن ما يتردد ما هو إلا شائعات سيتم اتخاذ الإجراء القانون تجاهها.

بيان جامعة المنصورة بخصوص إخلاء وحدات سكنية

وأصدرت جامعة المنصورة بيانات أكدت فيها: «بالإشارة إلى ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من بعض الأفراد المتضررين من إخلاء الوحدات السكنية التي يشغلونها بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة».

الجامعة: الوحدات السكنية بها مخالفات

ونوهت جامعة المنصورة عن «أن الوحدات السكنية التي يتم إخلائها هي الوحدات التي بها مُخالفات فقط، كما تُنوه الجامعة بأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإعلام شاغلي تلك الوحدات بفترة كافية بضرورة إخلاء تلك الوحدات على الرغم من وجود مخالفات صريحة تستدعي الإخلاء الفوري له، وأن كُل ما تم من إجراءات قد تم وفقاً لقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن، كما تنوه جامعة المنصورة أنها ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد مروجي تلك الأقاويل المُسيئة لها».

وذكرت «في هذا الصدد تُحيط جامعة المنصورة بأن تلك الوحدات السكنية التي يتم إخلائها سوف يتم تخصيصها لشباب أعضاء هيئة تدريس آخرين وذلك عن طريق التقدم لها ثم يتم المفاضلة طبقاً لضوابط المفاضلة وترتيب المتقدمين وفقاً لعدد سنوات الخدمة بالجامعة، بُعد محل الإقامة عن الجامعة، والحالة الاجتماعية وغيرها، ويذكر أن عدد من تقدموا للحصول على وحدات سكنية وفقاً للإعلان الأخير قد بلغ (35) عضواً».

وكانت أخلت جامعة المنصورة أكثر من 30 وحدة سكنية من مساكن أعضاء هيئة التدريس التابعة لها، ولجأ شاغلو تلك الوحدات إلى الشكوى من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والاعتراض على إخلاء تلك الوحدات.