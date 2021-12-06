أول ظهور لوالدة «سفاح الإسماعيلية»: ابني «عطوف» ويربي القطط وظُلم بسبب الـ«شابو» (فيديو)

أكدت «أمل. ع. ال» والدة «سفاح الإسماعيلية» في لقاء بث مباشر مع «الوطن» أن ابنها ظلم اجتماعيًا بسبب إدمانه للمخدر «شابو» طوال الأشهر الماضية، متابعة: «أبني دخل مصحة للعلاج وكان علاجه يتطلب 6 أشهر، ولكننا لم نتحمل أعباء علاجه سوى شهرين نظرًا للارتفاع تكاليف العلاج».

الأم تطالب المحكمة بالرحمة والإنسانية

وأضافت الأم، أن ابنها كان عطوفًا يربي القطط وبار بها طوال حياته، مشيرة إلى أنه كان سندًا لأخته منذ مراحل الصغر، مؤكدة «أبني ضحية المخدرات حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من الظلمة».

وناشدت الأم المحكمة باكية، «أنا أطالب هيئة المحكمة بالرحمة والإنسانية لأنه كان بيبقى مسحور وشخصيته أتغيرت بعد ما كان بيصلي، أصبح يغلق أبواب غرفته ومنزل الأسرة بالجنازير محذرًا من شيء خفي يطارده نفسيًا بسبب المخدرات الملعونة».

وكان محامي الدفاع عن المتهم استدعى الأم بقاعة جلسة محكمة جنايات الإسماعيلية وشيقية المتهم، وأحد جيران أسرة السفاح للحديث حول ملابسات تعاطيه المخدرات، وعدم إدراك المتهم للارتكاب أفعال جناية قتل المتهم ضحية الحادث.

المتهم يقبل يد وقدم أمه

كما أخدت الأم، حال دخولها إلى قاعة المحاكمة وهي تحتضن ابنها وهو يحاول تقبيل يدها ورأسها وقدمها أمام الجميع وهي تردد عبارة «أرحموه كلكم ضده وابني ضحية شابو».

كما تساؤل محامي الدفاع شاهد الإثبات التاسع «أسماء» شقيقه المتهم عن تناول شقيقها للعقار «شابو» المخدر، أكدت أن شقيقها تغيرت أفعاله وفقد وزنه بشكل مبالغ فيه بسبب المخدرات، وأنهم لم يستطيعوا تحمل تكلفة علاجه، كما استمعت هيئة محكمة لأقوال شاهد أخر من جيران المتهم، أكد دخوله مصحه لتعاطيه العقاقير والمواد المخدرة.