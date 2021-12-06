محافظ المنيا يزور مؤسسات وجمعيات دور رعاية الأطفال للبنين والبنات

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، احتفالية يوم الطفل العالمي، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ومكتبة مصر العامة.

سن تشريعات لدعم حقوق الطفل

وقال المحافظ إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على دعم حقوق الطفل، والعمل على سن التشريعات التي تضمن حقوقه، لافتا إلى أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية، التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف الحفاظ على الطفل وتوفير حياة صحية واجتماعية وتعليمية ورياضية لتضمن لهم مستقبلا باهرا ومن أهم تلك المبادرات في قطاع الصحة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والتقزم وضعف الإبصار وكذلك مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.

وأضاف المحافظ، أن الدولة ترجمت اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم وذوي الإعاقة على أرض الواقع، من خلال قانون متكامل يضمن الكثير من حق ذوي الإعاقة في كافة المجالات الخدمية والتعليمية والتضامنية.

استثمار القدرات في مجالات تنمية الطفل

ودعا المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية والجهات المعنية، للاهتمام بأطفالنا باعتبارهم ثرواتنا القومية، والعمل على استثمار قدراتهم في مجالات التنمية لتمهيد الطريق لهم نحو مستقبل مشرق، وتأسيس أجيال تتسلح بالعلم والمعرفة.

تضمنت الاحتفالية، العديد من الفقرات منها كورال لأغاني وطنية لإدارة المنيا التعليمية وعرض فني «ارسم قلب»، وأوبريت «قالوا إيه؟»، وعرض صيادين السويس لفرقة طلائع مركز شباب ماقوسة، وهدايا عينية لعدد من الأطفال.

وزار المحافظ عدداً من مؤسسات وجمعيات دور رعاية الايتام للبنين والبنات بمدينة المنيا، تزامنا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان، وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة اليونيسيف.

واستمع المحافظ لطلبات عدد من الأطفال معربا عن سعادته بمشاركة الأطفال في هذا اليوم، وقال إننا جميعًا مسئولون عن إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، كما وزع المحافظ عددا من الهدايا العينية والمبالغ المالية على الأطفال.