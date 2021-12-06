وزير التعليم لطلاب الصف الرابع الابتدائي: نظام التقييم الجديد في مصلحتكم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أي شكاوى خلال سير الامتحانات الشهرية لشهري أكتوبر ونوفمبر، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحًا أنَّ الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتغيير نظام التقييم لاعتماده على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

نظام التقييم الجديد لطلاب الصف الرابع الابتدائي يعتمد على الفهم

وأكّد شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ نظام التقييم الجديد لطلاب الصف الرابع الابتدائي يعتمد على الفهم ونتاج التعلم، قائلًا: «النظام الجديد للامتحانات يحمل مصلحة كبرى لأبنائنا الطلاب، وإن شاء الله نسعد بهم جميعا لقيادة الجمهورية الجديدة»، موضحًا أنَّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تنفذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم: امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها

وقال وزير التعليم، إنَّ امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022، في مواعيدها المحددة سلفًا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي، التي من المنتظر أن تبدأ في 15 يناير المقبل، لافتًا إلى أنَّ متحوّر كورونا الجديد لن يؤجل عقد الامتحانات، وأن جميع الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة كاملة في المدارس وليس المنازل، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل عقد الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

تعليمات مشددة بمراجعة بيانات الطلاب في ورقة امتحان رابعة ابتدائي

يُذكر أنَّ طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين، بمراجعة بيانات طلاب الصف الرابع الابتدائي في ورقة الامتحان، مؤكّدة أنّ الإجابة في نفس ورقة الامتحان، وهناك إجراءات وقائية مشددة في المدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي.