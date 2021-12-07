حالة الطقس اليوم 7-12-2021.. اضطراب ملاحي ورياح مثيرة للرمال والأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، اليوم الثلاثاء، طقسا لطيفا خلال ساعات النهار، معتدلًا على جنوب سيناء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس باردا ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّ هناك فرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط مضطرب غربًا، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر حالته من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 21 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 13

بلطيم 22 14

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 08

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 11

بني سويف 22 12

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 10

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 26 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 29 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 27 13