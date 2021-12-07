حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الأسد أنهم عاطفيون وصادقون، ويُظهرون مشاعرهم بكل سهولة ووضوح، كما يُعتقد أنهم مسليون، ومخلصون، ومحترمون، ودائما ما يأخذون دور القائد في أية علاقة، ويعتمدون بشدة على حاجتهم إلى الاستقلالية والمبادرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك مندفعا أو يصيبك بالقلق.. لا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

إذا كنت متزوجا، سيطر على انفعالاتك وتعاون مع شريك حياتك بهدوء.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.