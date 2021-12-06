 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الحوت للتسامح والغفران، ومن الصعب أن يتعامل مع أي شخص بأنانية مهما كانت الأسباب، كما يتميز بالخيال الواسع، والقدرة على الإبداع، فغالبًا ما يمتلك مواهب متعددة، كما أنّه من أقل الأبراج أنانية وحبًا للذات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يعدك بالحصول على تعاون البعض، وقد تعقد لقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم الضغوط، فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التأثير في المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.