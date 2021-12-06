 حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، كما يتميز أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، كما يتميز بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، وبامتلاكه الكثير من الأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر، لا تتسرع في أقوال أو وعود، وابتعد عن أي مخاطرة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

يطالبك الفلك اليوم بالتحكم في عصبيتك، وعدم إعلان أفكارك وأعمالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير