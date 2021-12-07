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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:06 ص | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتصرف برج العذراء بمزاجية شديدة تجعله شديد الدقة بالتفاصيل الصغيرة التي لا تستحق، كما يصعب التعامل معه إذ تحتاج إلى تدرج شديد لكي تجعل مولود العذراء يتعامل معك.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا 

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا 

الشمس وعطارد معاكسان ويدفعانك لمراجعة تفاصيل ماضية بشأن خلاف عائلي أو عاطفي.

من أبرز مشاهير برج العذراء المطرب هشام عباس ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

 

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