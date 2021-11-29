رئيس «التنمية الحضارية»: نعمل على 5 مشروعات.. ولن نسمع عن بدائل للعشوائيات مرة أخرى «حوار»

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير العشوائيات سابقا»، الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة بالتزامن مع 2021، وهو عام القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة في مصر.

وأضاف صديق، خلال حواره لـ«الوطن»، أن هناك 5 مشروعات كبرى، يتم العمل عليها حاليا، ويستمر خلال العام المقبل 2022، وإليكم نص الحوار:

ماذا عن بداية العمل على تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة؟

مر صندوق تطوير العشوائيات سابقا، بعدة مراحل منذ إنشائه عام 2008، وفي 2016، جاء التكليف الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، ومن هذا التاريخ حتى الآن ونحن نعمل لتنفيذ المهمة والانتهاء منها بنهاية 2021.

كم عدد المناطق العشوائية غير الآمنة في مصر؟

357 منطقة، و246 ألف وحدة سكنية، وبنسبة 90% انتهينا من تطوير تلك المناطق، وتم افتتاح المشروعات السكنية البديلة، ويتبقى 10% من المشروعات التي لم يتم افتتاحها، منها بشاير الخير 5، بإجمالى 15600، الخيالة في منطقة مصر القديمة بإجمالي 2500 وحدة سكنية، المرحلة الثانية من الإنتاج الحربي بإجمالي 2700 وحدة، حلايب وشلاتين بإجمالي 2000 وحدة، 15 مايو بإجمالي 1008 وحدات، وبمجرد الانتهاء من هذه المشروعات، نكون انتهينا تماما من ملف تطوير العشوائيات غير الآمنة.

40 مليار تكلفة تطوير العشوائيات غير الآمنة في مصر

كم تبلغ تكلفة تطوير العشوائيات غير الآمنة في مصر؟

40 مليار جنيه.

متى ينتهي مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؟

انتهينا بنسبة كبيرة من المشروع، ولكن هناك بعض التشطيبات يتم العمل عليها حتى مطلع العام الجديد 2022.

وماذا عن موعد تسكين الأهالي؟

من المتوقع تسكين أهالي منطقة مثلث ماسبيرو، الذين رغبوا في الرجوع مرة أخرى إلى المنطقة عقب التطوير، وذلك خلال مارس 2022.

متى تنتهي العشوائيات غير الآمنة في مصر؟

بنهاية العام الجاري 2021، تكون مصر خالية من ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة.

صندوق التنمية الحضارية

لماذا تغير اسم الصندوق من «تطوير العشوائيات» إلى التنمية الحضارية؟

تغيير الاسم جاء نتيجة سؤال طرحناه، وهو «ماذا بعد؟»، أي ماذا بعد تطوير المناطق العشوائية، ويدل اسم الصندوق الحالي على تنوع مهامه، من خلال التنمية العمرانية والحضارية، وليس الاقتصار على تطوير العشوائيات فقط.

ماذا عن المشروعات التي يعمل الصندوق عليها خلال الفترة الجارية؟

يعمل الصندوق في الوقت الراهن على 5 مشروعات، وهي: مشروع تطوير المناطق غير المخططة، تطوير القاهرة التاريخية، مشروع حدائق الفسطاط، تطوير الأسواق العشوائية، تطوير عواصم المدن والمحافظات.

حدثنا أكثر عن مشروع تطوير المناطق غير المخططة؟

هناك 227 مدينة على مستوى الجمهورية، تصنف بكونها غير مخططة، بمساحة 417 ألف فدان، وتكلفة تطوير تلك المناطق 318 مليار جنيه، ويشمل المشروع توفير كافة المرافق والخدمات والشبكات التي تفتقدها تلك المناطق، وتصحيح الأوضاع داخلها، مع الاحتفاظ على الثروة العمرانية داخلها.

وتم تنفيذ 56 منطقة، بمساحة 4600 فدان، بتكلفة مليار جنيه، ويتم العمل حاليا بـ79 منطقة، بتكلفة 3.4 مليار جنيه، بمساحة 6900 فدان، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2030.

ماذا عن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى؟

جاء هذا المشروع ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليف الصندوق بتنفيذ المشروع منذ فبراير الماضى، المستهدف في هذا المشروع 500 ألف وحدة، بتكلفة تقديرية 350 مليار جنيه حتى الآن، ويهدف المشروع إلى استغلال المناطق والأراضي المتاحة وغير المستغلة، لعمل مشروعات عمرانية، تناسب جميع فئات المجتمع.

وتم اختيار مرحلة عاجلة منها للتنفيذ، وهي الأراضي المتاحة بإجمالي 32 مشروعا، داخل 13 محافظة، لتوفير 108 آلاف وحدة، ومنها محافظات «دمياط، الدقهلية، الغربية، الفيوم، القاهرة، قنا، سوهاج، السويس، القليوبية».

ما هو مشروع تطوير القاهرة التاريخية؟

يعد تطوير القاهرة التاريخية بمثابة حلم لجميع المواطنين والمسئولين، وذلك لإعادتها إلى رونقها وجمالها، والطراز المعماري التي كانت تتميز به.

ويهدف المشروع إلى تطوير القاهرة التاريخية مع الحفاظ على الطراز المعماري، والمهن الحرفية اليدوية، التي تتماشى مع طبيعة المنطقة التاريخية.

ومن ضمن المشروع يتم نقل أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة داخل المنطقة، التي لا تتماشى مع طبيعة المنطقة، إلى مجمع الورش والمصانع بمنطقة محور جيهان السادات، بمساحات أكبر من التي يعمل داخلها، وهي على مسافة دقائق من باب النصر وباب أبو الفتوح.

كما يتم بناء 15 عمارة ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى إنشاء كنيسة ومسجد، وموقف سيارات، ومدرسة تعليمية مهنية؛ لتعليم الحرف المختلفة.

ماذا عن مشروع حدائق الفسطاط؟

يقع على مساحة 500 فدان، عند جامع عمرو ابن العاص، بمنطقة مصر القديمة، ويعد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة، أولى مراحل مشروع حدائق الفسطاط، وبعد الانتهاء من المشروع، يصبح أعظم من مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة.

مخطط أن يكون المشروع عالميا، يضم منطقة ترفيهية، منطقة تراثية، منطقة مغامرات، منطقة حفريات، منطقة فنادق، منطقة حضارية، ومن المتوقع وصول تكلفة المشروع إلى 6 مليارات جنيه.

ماذا يعني مشروع تطوير الأسواق العشوائية؟

هناك 1105 أسواق عشوائية على مستوى الدولة، بإجمالي 306 آلاف نشاط، لهم تصنيف زمني من خلال سوق يومي أو أسبوعي أو سنوي، وتصنيف الاستخدام، وهو سوق تجاري، وحرفي، وغذائي، أو سوق مختلط، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

وبدأ العمل على تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2020، ومستمر حتى العام المقبل 2022.

توفير فرص عمل لسكان المناطق البديلة للعشوائيات

كيف يتعامل الصندوق مع توفير فرص عمل لسكان المناطق البديلة للعشوائيات؟

تم الاتفاق مع المحافظات، وعدد من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، لتوفير منطقة ورش ومصانع، داخل كل مشروع سكني بديل للعشوائيات، بهدف توفير فرص عمل للسكان داخله، وذلك ما حدث داخل مشروع حي الأسمرات، وتم توفير فرص عمل للمرأة أيضا داخل المشروع، وتعليمهم أعمال حرفية مختلفة.

هل يتم عمل مشروعات إسكان بديل للعشوائيات مرة أخرى؟

لا.. بداية من العام الجديد 2022، لم نسمع عن إنشاء مشروع سكني بديل للعشوائيات في مصر، ولكن يكون هناك مشروعات بديلة للمناطق غير المخططة.