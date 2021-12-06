توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تصل لحد العاصفة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، حتى الخميس الموافق 9 من الشهر ذاته.

إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

تحذيرات من الـ48 ساعة المقبلة

وقال خبراء الأرصاد، إنّ هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار.

أما يوم الأربعاء، تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

كما أضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنَّ الفرصة تكون مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا بنسبة 40% على فترات متقطعة، فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 40 إلى 50% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط إذ يتراوح ارتفاع الموج بين أربعة إلى خمسة أمتار.

استقرار في الأحوال الجوية

ومن يوم الخميس يسود استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.