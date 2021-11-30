التعليم تعلن جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي بمدارس STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي يبدأ يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل وينتهي يوم 9 ديسمبر من نفس الشهر.

إجراء الامتحان العملي على فترات لكل تجربة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم إجراء الامتحان العملي على فترات لكل تجربة، ويتم امتحان الفصل الواحد في فترة دراسية واحدة مع إعداد المعامل لذلك، مع إمكانية عدم عقد امتحان للحاسب الآلي والتربية الدينية للتخفيف في الوقت واستمرار حصص المواد الدراسية لبقية الفصول.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من التخصصات الأخرى لتنظيم سير العلم أثناء اختبارات العملي على أن يكون مدرسو المادة متواجدين داخل المعمل مع الموجه المتابع.

5 ديسمبر.. امتحانات الصف الأول الثانوي STEM

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس STEM وهي كالتالي:-

- الأحد 5 ديمسبر، امتحان مادة الأحياء واللغة العربية والتربية دينية.

- الاثنين 6 ديسمبر، امتحان مادة الميكانيكا واللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 7 ديسمبر، مواد الكيمياء ودراسات اجتماعية.

- الأربعاء 8 ديسمبر، امتحان مادة الرياضيات وعلوم الأرض وحاسب آلي.

- الخميس 9 ديسمبر، امتحان مادة الفيزياء واللغة الثانية.

مواعيد امتحانات العملي الفصل الدراسي الأول لأولي ثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات العملي للفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وهي كالتالي:-

- الأحد 5 ديمسبر: امتحان مادة الأحياء.

- الاثنين 6 ديسمبر: امتحان مادة ميكانيكا.

- الثلاثاء 7 ديسمبر: امتحان مادة علوم الأرض.

- الأربعاء 8 ديسمبر: امتحان مادة كيمياء.

- الخميس 9 ديسمبر: امتحان مادة الفيزياء.