تربوي عن امتحان المهارات المهنية لرابعة ابتدائي: تفيد الطلاب في الحياة

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم الإثنين، امتحانات مادتي العلوم والمهارات المهنية، ضمن الامتحانات الشهرية التي بدأت منذ أمس الأحد على مستوى مدارس الجمهورية، إذ يطبق بها نظام تقييم جديد لمستوى الطلاب يعتمد على الفهم وليس الحفظ.

وقال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج، إن المهارات المهنية، عبارة عن مهارات في الكمبيوتر والإنترنت والأنشطة اليابانية والعملية بمختلف المجالات، منها الزراعة والنجارة والأشياء المرتبطة بالبيئة، ويدرس الطلاب تلك المواد داخل المدرسة ولا تضاف درجاتها للمجموع، ولا يوجد بها نجاح أو رسوب.

طريقة تدريس مادة المهارات المهنية

وأضاف «شحاتة» في حديثه مع «الوطن»، أن مادة المهارات المهنية، يدرسها الطلاب بطريقة عملية، ووٌزعت مع المواد الأساسية، لافتًا إلى أنها مهمة للطلاب في أمور الحياة، وتدربهم على ممارسة الأنشطة المختلفة في يومهم الطبيعي، ولا تضاف تلك المادة إلى المجموع النهائي للطلاب تخفيفًا عليهم.

تقييم طلاب رابعة ابتدائي

وأشار إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي مرت أمس واليوم بسهولة على الطلاب، ولاقت استحسانا من أولياء الأمور والمعلمين، مضيفًا أن طريقة التقييم اختلفت، وبعدت عن الدرجات والتقييم الرقمي، إذ أصبح التقييم يعتمد على العلامات «أزرق للمتميز، أخضر للجيد، أصفر للمقبول، أحمر للضعيف».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختبارات الصف الرابع الابتدائي الشهرية تكون على مستوى الإدارة، ولكن تختلف الامتحانات داخل كل مدرسة عن الأخرى، إذ يضع الموجهون في كل إدارة تعليمية، الأسئلة لكل مدرسة من داخل بنك الأسئلة.

وتحتوي اختبارات ديسمبر على 10 أسئلة في كل مادة، وتأتي من المناهج الدراسية حتى منتصف نوفمبر من العام الجاري 2021، وفقًا لخطة توزيع المناهج، إذ تكون الأسئلة عبارة عن اختيار بين متعدد وصح وخطأ.