حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان لا يحب الكذب أو الخيانة، ودائمًا يعطي دون أن ينتظر مقابل لعطائه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تتخلص من معاكسة القمر وتسترد حماسك وإحساسك بالأمان وتتعاطف وتشارك من حولك بحب.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

رغم الخلافات.. القمر في منزل الحب يساعدك على التفاهم مع من تحب بدبلوماسية ووضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.