حظك اليوم برج الميزان الاثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان، بقدرته على استخدام الأسلوب الحيادي في التعامل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

ينصحك الفلك بأن تستمد قوتك من داخلك، ولا تنتظر دعمًا خارجيًا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس والقمر في مربع برجك قد يعكران عليك صفو حياتك.. فلا تدخل في حوار شائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.