اتحاد الجمعيات الأهلية: عدم ميكنة الخدمات أهم أسباب الفساد

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الفساد يعنى إساءة استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، لافتا إلى أن الفساد ظاهرة مجتمعية تحتاج إلى تكاتف الجميع بالجهود للتعريف والتصدي والقضاء عليها.

وأوضح «عبد القوى» أن أسباب الفساد تكون اقتصادية، أو سياسية أو اجتماعية أو تشريعية أو إدارية تتمثل فيما يلي:

الأسباب الاقتصادية

- الفقر.

- البطالة.

- قلة رواتب العاملين بالدولة عن العاملين بالقطاع الخاص.

الأسباب السياسية

- فساد بعض القيادات السياسية.

- عدم ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ووضع الخطط لتنفيذها.

- المركزية في الإدارة.

- الوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة.

الأسباب الاجتماعية

- قلة وعي المواطنين بأسباب الفساد وأشكاله ومخاطره وأساليب مكافحته.

- اختلاف المفاهيم حول الممنوع والمسموح الأخلاقي وغير الأخلاقي.

الأسباب التشريعية

- كثرة التشريعات وعدم تنقيتها.

- عدم تفعيل القوانين وعدم وجود عقوبات رادعة.

- عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات.

الأسباب الإدارية

- الصلاحيات الممنوحة للموظفين دون وجود معايير و ضوابط لاستخدام هذه الصلاحيات.

- طول الإجراءات اللازمة للحصول علي الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور.

- ضعف الدور الرقابي على أعمال الوظيفة العامة.

- عدم وجود شفافية داخل الأجهزة الحكومية.

- عدم ميكنة عدد من الخدمات.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أشكال الفساد، لافتا إلى أنها تتمثل فيما يلي:

الفساد الكبير

هو ما يتعلق بالرشاوي الكبرى التي تقع من كبار الموظفين والمسؤولين.

الفساد الصغير

هو الرشاوي المحدودة التي تقع من الموظفين المسؤولين عن تقديم خدمات.

- إنهاء الإجراءات «للجمهور» ويطلق عليها في التعاملات اليومية «إكراميات».

جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، اليوم، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته».