وكيل «صحة الشرقية» يتابع حالة «الطفل الباكي» في مستشفى الزقازيق العام

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة الحالة الصحية للطفل محمود ناصر المشهور إعلاميًا بـ«الطفل الباكي».

وكيل الصحية يأمر بتوفير كافة الرعاية الصحية لـ«الطفل الباكي»

وأمر «مسعود» بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، حيث قام بالإشراف بنفسه على توقيع الكشف الطبي على الطفل في التخصصات الطبية المختلفة من قبل الاستشاريين والأخصائيين بالمستشفى، وإجراء الأشعة المقطعية له، وجاري استكمال كافة الفحوصات المعملية والطبية اللازمة، حيث أنه يعاني من إصابة في الساق، وسبق إجراء عملية جراحية له، ووجه وكيل الوزارة بتقديم الدعم النفسي للطفل محمود، بجانب الخدمات العلاجية اللازمة له.

وأكد وكيل وزارة الصحة حرصه التام على تلقي الطفل محمود الرعاية الصحية والنفسية اللازمة له، ووجه فريق العمل بمستشفى الزقازيق العام بالمتابعة الدقيقة للطفل، وتقديم الدعم النفسي والصحي له بشكل متواصل لاستعادة توازنه واستقرار حالته الصحية.

يذكر أن محافظ الشرقية وجه الجهات المختصة بديوان عام المحافظة بأخذ الطفل محمود ناصر، مواليد شبرا الخيمة القاهرة عزبة رستم، لدار التربية للبنين بالزقازيق والتي تم إيداعه بها لتلقي الرعاية اللازمة، كما وجه معالي المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، جاء هذا بعد تلقي خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغاً بالحالة، وتواصل مدير عام خط نجدة الطفل بالقاهرة بلجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية، بناءاً عن البلاغ رقم (34149).