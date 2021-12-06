خال الطفل الباكي «محمود»: دائم التمثيل و«كنا بنجيب له كل حاجة محتاجها».. فيديو

أكد محمد أمين، خال الطفل «محمود» المعروف إعلاميا بـ«الطفل الباكي»، والتي أثارت قصته بطرده من منزل والدته وأسرتها حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أنه وأفراد أسرته كانوا يوفرون للطفل كل ما يحتاجه رغم أنه يعيش مع جدته القعيدة، والذي لا يتجاوز دخلها 700 جنيه.

خال الطفل الباكي: يصرخ في الشارع دون سبب

وأضاف خال الطفل «محمود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابن اخته دائم التمثيل في كل المواقف التي كان يعيشها معه، فأحيانا كان يقوم بالقيء عن عمد بوضع إصبعه في حلقه، وكان يدعي التقيء بالدم، ولكن جدته اكتشفت الخدع التي كان يقوم بها، مؤكدا أن «محمود» كان يجلس في الشارع ويصرخ دون انقطاع ودون أي سبب، وعند سؤاله كان يكذب.

وأوضح، أن «محمود»، عاش معهم في قرية ساقية أبو شعرة في المنوفية، بعد وفاة والده لمدة ثلاث سنوات، وبعدها تم توصيله إلى موقف القاهرة للذهاب إلى عمه في القاهرة، لأنها كان معتاد السفر بمفرده، موضحا أن الأسرة حاولت احتواءه أكثر من مرة لكن دون جدوى أو استجابة من الطفل.

غضب بسبب حلقة الطفل محمود مع عمرو الليثي

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقة للطفل محمود الشهير بـ«الطفل الباكي» مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدث فيها عن قيام أمه وأسرتها بطرده من المنزل، ورفضهم أن يعيش معهم، وطلب الطفل أن يعيش في دار رعاية، وهو ما حدث بالفعل حيث نُقل إلى دار بمحافظة الشرقية.

وعلى الجانب الآخر، هاجم رواد مواقع التواصل الإجتماعي والدة الطفل «محمود» وأسرتها، لتركهم الطفل الذي انهار بالبكاء على الهواء.