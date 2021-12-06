جلسة بين «التعليم» و«جايكا» للاستفادة من النموذج الياباني.. 20 ديسمبر

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، جلسة عبر تطبيق «زووم»، يومي الاثنين 20 ديسمبر، والخميس 23 ديسمبر 2021، حول مشروع الاستدامة والتوسع في التعليم الفني في مصر على غرار النموذج الياباني.

مشروع تطوير التعليم الثانوي الفني

وأشارت الوزارة إلى أن الجلسة تستهدف معلمي المدارس الثانوية الفنية، ومسئولي التعليم على المستوى المركزي والمحلي، والصناعات المشاركة مع المدارس الثانوية الفنية، وذلك في إطار مشروع تطوير التعليم الثانوي الفني في مصر الذي أطلقته الحكومتان المصرية واليابانية عام 2017، بهدف تطوير نموذج يعمل على إدخال نهج التعلم المتبع بالتعليم الفني في اليابان «التدريب والممارسة المتكررة والتوجيه والإرشاد المتكرر للمهارات الأساسية»؛ من أجل تطوير التعليم الفني في مصر.

وأكدت الوزارة أن هذا العام هو العام الأخير للمشروع، وسيقدم ممثلو 6 مدارس رائدة، خلال الجلستين، إنجازاتهم التي تؤكد استدامة وتوسع هذا النموذج في مصر، مشيرةً إلى أنه في العام الماضي، جرى عقد سلسلة من الندوات عبر الإنترنت؛ شارك فيها 250 من المعنيين بالمشروع من جميع أنحاء الجمهورية؛ لنشر فاعلية أنشطة هذا النموذج، وأعرب جميع المشاركين عن تقديرهم للخبرات التي تم تقديمها.

وأضافت الوزارة أن الجلسة الأولى تتضمن استعراض الأنشطة النموذجية والإنجازات المتميزة لمدارس أحمد زويل، وبورسعيد، والتحرير، ونقل الخبرات للمدارس الأخرى في محافظة بورسعيد، ويشارك في الجلسة الثانية مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، والعبور، حيث تقدم كل مدرسة تجاربها وإنجازاتها في تقديم الأنشطة النموذجية، وتستعرض مدرسة العبور الثانوية الفنية جهودها؛ لتحسين المهارات الأساسية للطلاب، فضلًا عن تحسين الإدارة المدرسية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل للاشتراك بالجلستين من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/LPJhhEgBS5WdrNiE7