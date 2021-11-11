تطوير محطات مياه وإنارة الطرق بسانت كاترين ضمن مشروع «التجلي الأعظم»

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين إن مشروع التجلي الأعظم، خلق طفرة كبيرة في المدينة بالرغم من عدم انتهاء المشروعات حتى الآن، لافتا إلى أن سانت كاترين بدأت تنفيذ مشروعات خدمية أبرزها توصيل المياه إلي المدينة وتوصيل التيار الكهربائي طوال اليوم للقرى والتجمعات البدوية التابعة المدينة.

وأكد رئيس المدينة في تصرؤيح لـ«الوطن»، أن مشروع التجلي الأعظم لا يقتصر على إنشاء 14 مشروعا فقط وإنما يشمل تطوير شامل للمدينة بالكامل سواء المرافق أو المنشآت لأن سانت كاترين سوف تكون قبلة للسياح والملوك والأمراء، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة التنفيذ تتخطى 259 مليون جنيه.

محطة محولات جديدة في «الواطية»

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين أنه جرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع بمنطقة الواطية لإقامة منطقة محولات خاصة بالمدينة حيث يجري مد خطوط الضغط العالي من نويبع حتى المحطة الجديدة لزيادة قدرة المدينة الكهربائية، خاصة أن مشروعات التجلي الأعظم عملاقة وتحتاج لقدرات كهربائية كبيرة.

وأكد أنه جرى تركيب 170 عمود إنارة بداية من «النبي صالح»، بمدخل المدينة حتى قرية «الطرق»، وجاري تدشين شبكة التيار الكهربائي في القرى والتجمعات البدوية الواقعة بطريق وادي «السعال كاترين»، بتكلفة 70 مليون جنيه ينفذها جهاز تعمير سيناء، ولأول مرة يجري ربط التجمعات البدوية على الشبكة الموحدة للكهرباء.

2000 متر مكعب سعة محطة مياه كاترين

وأكد اللواء طلعت العناني، أنه في إطار تنفيذ مشروع التجلي الأعظم، جرى الاهتمام بمشكلة المياه التي كانت تعاني منها المدينة حيث كانت تعاني من نقص المياه، مشيرا إلى توسعة وتطوير محطتي الواطية والمساعدة لتصبح طاقتهما الإنتاجية 2000 متر مكعب من المياه يوميا وهي كمية تكفي احتياجات المدينة وتقضي علي أزمة نقص المياه.

وتابع أنه جاري التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتطوير شبكة الخطوط الخارجية والداخلية خاصة أن المياه يجري نقلها من مدينة أبورديس حتي سانت كاترين لمسافة تتعدى 160 كيلو متر.