فؤاد عودة: أوميكرون به متغيرات بنسبة 85%.. وكورونا بدأ يضعف

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن المعلومات الموثقة حول متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، تشير إلى أن أعراض الإصابة به خفيفة وغير خطيرة، ولديه قوة انتشار أكثر، ولا يوجد وفيات مسجلة به حتى الآن، وكثير من الأشخاص المصابين قدموا معلومات غير صحيحة في أول يومين، وكان يجب الانتظار للحصول على معلومات موثقة.

اللقاحات ما زالت فعالة

وأضاف «عودة»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم، أن الخبر الجيد أن اللقاحات حتى الآن تقاوم المتحور الجديد، لكن العلماء يبحثون الآن قدرته على الهروب من المناعة، وهل هي أكثر من متحور دلتا وألفا أم أقل، موضحا أن الفيروس بدأ بالضعف لأنه من المعروف أن التحورات الجديدة تكون أقوى وأشرس من سابقتها، لكن هذا المتحور أضعف.

تغير 85% من الفيروس

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن المتحور الجديد به تغير أكثر من 85%، وبه 52 طفرة، مشيرًا إلى أن كل المصابين في أوروبا وأفريقيا والعالم، لم يُبلغوا عن أعراض خطيرة، وهذا يعني أننا أمام تغير جذري في الفيروس وبدأ بالضعف، ولأول مرة يجري الإبلاغ عن متحور لا يسبب وفيات ولا إصابات شديدة، ولا رعب حقيقي.

الأعراض أصبحت تشبه الإنفلونزا

وأوضح أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون تشبه الإنفلونزا العادية، وكان العلماء يقولون إنه يجب تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين، لكي يصبح الفيروس مثل فيروس الإنفلونزا، ولذلك فنحن أمام تغير كبير في الفيروس، و«تقريبا أمام فيروس جديد يشبه فيروس الإنفلونزا»، والأيام المقبلة هي التي ستثبت صحة هذه التوقعات.