«التضامن»: مدونة سلوك لمواجهة الفساد بمؤسسات المجتمع الأهلي

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، اليوم، إن الوزارة حريصة على مشاركة الجمعيات في مكافحة الفساد وتعريف المواطنين بأخطاره، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى مكافحة الفساد داخل مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال إنشاء مدونة للسلوك الوظيفي داخل كل مؤسسة مجتمع أهلي لضمان وجود قواعد شفافة تحكم المؤسسات الأهلية.

شراكة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي لتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف «عبد الموجود»، خلال لقاء له على قناة «extra news»، أن مؤتمر اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، يُعقد في دورته الثالثة، مشيرا إلى أن اللجنة تم تشكيلها على مستوى مركزي برئاسة رئيس الاتحاد العام للجمعيات، وتضم ممثلين عن مؤسسات العمل الأهلي داخل مصر، كما تم تشكيل لجان فرعية بكل مديرية تضامن اجتماعي تضم رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بكل مديرية وممثلين عن مؤسسات العمل الأهلي، في إطار دور الجمعية الأهلية في تنمية الوعي لدى المواطن ودورها الفعال، إذ أن القانون أكد على الشراكة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي لتحقيق التنمية المستدامة.

تعريف المواطنين بأخطار الفساد

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، إلى أن تشكيل تلك اللجان جاء في إطار دور رفع الوعي لدى المواطنين بمصر، متابعا: «كنا حريصين على الشراكة مع الجمعيات في إطار عدة محاور رئيسية لمكافحة الفساد، ومنها تعريف المواطنين بأخطار الفساد».