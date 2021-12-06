طارق شوقي: طورنا مناهج «4 ابتدائي» وفق رؤية التسلسل والتراكم العلمي

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسات مؤتمر «التعليم الافتراضي للجامعات 195 الدولي»، والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات الافتراضية المختصة بالتعليم العالي والفني والمهني على مستوى العالم، بحضور ديبو موني وزيرة التربية والتعليم ببنغلاديش، والبروفيسور ألفا تيجان ووري وزير التعليم التقني والعالي بجمهورية سيراليون، وعدد من المسؤولين والسفراء والخبراء.

مشاركة 195 جامعة ومعهدًا مهنيًا على مستوى العالم

ويشهد المؤتمر الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 9 من ديسمبر الجاري مشاركة 195 جامعة ومعهدًا مهنيًا على مستوى العالم، لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مجال التعليم العالي والفني والمهني، للخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بهذا القطاع التعليمي الحيوي، بما يسهم في تزويد سوق العمل بخريجين ذوي كفاءة عالية يضطلعون بدور بارز في مسيرة التنمية الشاملة بدولهم.

شوقي: الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم

واستعرض الدكتور طارق شوقي، تجربة مصر في تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

وتطرق شوقي، في كلمته، للحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم الدراسي منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وأضاف الدكتور طارق شوقي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية استطاع مركز تطوير المناهج الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية في توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، الذين أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج في جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير الدولية، مضيفًا في هذا الصدد أنه يمكن القول بإن مصر أصبح لديها ليس فقط مركز مناهج وطني وإنما بها مركز إقليمي لتطوير المناهج بما يخدم أيضًا احتياجات الدول الصديقة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالتزامن مع تطوير المناهج، يتم أيضًا العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.

وحول التعليم الفني، أكد الدكتور طارق شوقي، أن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل.

واختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمته، قائًلا: «تم تحويل أكثر من 70% من برامج التعليم الفني لبرامج قائمة على الجدارات»، موضحًا أن منظومة الجدارات أو الكفايات تستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط.