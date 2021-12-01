طارق شوقي يبحث مع فنلندا سبل تطوير التعليم

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، Matti Anntonen، سكرتير الدولة الدائم بوزارة الخارجية الفنلندية، وتم تبادل وجهات النظر بشأن سبل التعاون بمجال التعليم، وذلك في إطار التعاون الثلاثي بين فنلندا ومصر والقارة الأفريقية والدول العربية، واستغلاله في نقل خبرة تطوير نظام التعليم والتعليم الفني.

برنامج التغذية المدرسية المصري

وأطلع الوزير، المسئول الفنلندي، على الخطوات التي تتخذها مصر في إطار برنامج التغذية المدرسية، والإعراب عن رغبته في التعاون مع فنلندا في إطار ريادة فنلندا لتحالف التغذية المدرسية الدولى، الذي انضمت إليه مصر في سبتمبر 2021، خلال قمة الغذاء العالمية.