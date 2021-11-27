هيونداي «IONIQ 5» تحصد لقب سيارة العام في ألمانيا

بعد نصف عام فقط من إطلاقها في السوق الألمانية، حازت هيونداي IONIQ 5 على لقب سيارة العام الألمانية، ففي حفل توزيع جوائز GCOTY، تنافس أفضل طرازات السيارات التي تمّ إطلاقها لهذا العام، مع بعضها البعض في 5 فئات: «مدمج وممتاز وفاخر وطاقة جديدة وأداء»، وفقا لما نشره موقع الشركة.

لجنة تحكيم دولية تتولى تقييم السيارات

وتتولى لجنة تحكيم شبكية دولية، مكونة من 20 صحفيًا متخصصًا في مجال السيارات اختبار وتقييم كل منتج، من حيث ميزات المنتج وأهميته وإمكانية استمراره في المستقبل.

وقال ينس ماينرز، عضو لجنة التحكيم في مسابقة سيارة العام الألمانية، إن «المزيج الفريد من نوعه لـIONIQ 5 بين التصميم والكفاءة ومتعة القيادة ساعد السيارة على كسب درجات أعلى من المتوسط ​​في جميع المعايير دون إظهار أي نقاط ضعف، وفي نظرنا، يعتبر مفهوم تشغيل IONIQ 5 وتكنولوجيا البطارية رائدة».

وأضاف مايكل كول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيونداي موتور» في أوروبا، أن حصول IONIQ 5 على هذه الجائزة في مثل هذه البيئة شديدة التنافسية، يثبت أننا نجحنا في إنشاء سيارة استثنائية تبرز بين منافسيها في سوق السيارات الأوروبية، إضافة إلى ذلك.

إقبال عملاء أوروبا على السيارات الكهربائية

واستكمل: «تُظهر الجائزة أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أصبحت أكثر ملاءمة لعملائنا في أوروبا، ويعتبر IONIQ 5 حاليًا النموذج الرائد في إستراتيجيتنا للكهرباء وتعزيز رؤية هيونداي للتنقل بدون انبعاثات».

«IONIQ 5» هو الطراز الأول في علامة «هيونداي IONIQ» الجديدة، وتم بناء «IONIQ 5» على النظام الكهربائي العالمي المعياري «E-GMP»، وهي منصة مجموعة «هيونداي موتور» المخصصة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

يمكن للعملاء الاختيار من بين خيارين لحزمة البطارية - 58 كيلو واط في الساعة أو 72.6 كيلو واط في الساعة والدفع الرباعي أو الخلفي، ويتميز محرك الدفع الخلفي ونسخة 72.6 كيلووات في الساعة، بمدى قيادة أقصى يبلغ 481 كيلومترًا بشحنة واحدة.