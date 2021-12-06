محافظ بني سويف يشارك ذوي الهمم احتفالهم السنوي باليوم العالمي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، الاحتفالية الخاصة بذوي الهمم، التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، تحت شعار «معا نجعل الإعاقة طاقة» في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، الذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر كل عام.

افتتاح المحافظ لمعرض منتجات ذوي الهمم

تضمنت الاحتفالية افتتاح المحافظ لمعرض منتجات ذوي الهمم، الذي أقيم على هامش الفعالية، مشيدا بالمعرض الذي يضم تشكيلة متميزة ومتنوعة من المنتجات من المشغولات اليدوية المتنوعة، والأعمال الخشبية الفنية والموبيليا، والتحف واللوحات الفنية، وغيرها من المنتجات التي أظهرت مدى حرفية ومهارة ذوي القدرات الخاصة.

وأشار إلى أهمية تلك المعارض التي تعتبر خطوة جادة لإبراز إبداعات ومهارات ذوي الهمم، في سبيل تعزيز دمجهم مجتمعيا وتحسين مستواهم معيشيًا وتعليميًا وثقافيًا.

وعقب تفقد المعرض توجه المحافظ لقاعة الاحتفالية لمشاهدة بعض الفقرات الفنية والغنائية، بجانب بعض الفقرات المسرحية التي قدمها طلاب مدرسة النور للمكفوفين وجمعية أغصان الزيتون ومدرسة الأمل بالواسطى وغيرها من الفقرات والأنشطة التي حازت على استحسان الحضور وأظهرت مواهب وقدرات ذوو الهمم في الجوانب والمجالات الفنية والغنائية.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والقدرات الخاصة، الذي خصصته الأمم المتحدة في الــ 3 من ديسمبر كل عام، بهدف تقديم الدعم لقضايا الإعاقة والتأكيد على حقوقهم في كافة المجالات والنواحي.

تقديم خدمات أفضل

ولفت إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التي قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

كما أكد المحافظ أن ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في مقدمة ركائز خطة المحافظة، مشيرا إلى أن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيا يمثل لبنى سويف أهمية كبيرة، خاصة في ظل امتلاكها قدرات خاصة تمثل إضافة قوية لإمكانات الوطن للتقدم وتحقيق التنمية، لاسيما مع الاهتمام والدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لهم من خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم في المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، وهو ما تجسد في حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية ذوي الهمم «قادرون باختلاف»،

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف كانت سباقة في مجال توفير الإتاحة الخدمية لذوي الهمم، مشيرا إلى توجيهاته السابقة بإضافة معايير الإتاحة الخدمية بالمنشآت الجديدة والمشروعات الخدمية التي سيتم إنشاؤها أو الجاري تنفيذها، مع إنشاء ممرات للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الخدمية على مستوى المحافظة، في مرحلة إعداد التصميم المعماري والإنشائي.

وأشار إلى أنه تم إتاحة كافة التسهيلات الإنشائية اللازمة لتمكين ذوي الهمم بمنطقة الكورنيش السفلي «تحت شعار الكورنيش صديق لذوي الهمم»، والذي تضمن إنشاء 6 رامبات لذوي الهمم بالمنطقة وحمام مجهز لهم بكل دورة مياه بالمنطقة، وهو ما تم مراعاته في التصميم المعماري والإنشائي للكورنيش، والذي يعتبر خطوة عملية نوعية ضمن مبادرة بني سويف صديقة لذوي الهمم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

تسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

وفي ختام الاحتفالية قام محافظ بني سويف بتسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والتي تم توفيرها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك للتيسير عليهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم في المجتمع، ضمن خطة المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع ومشاركتهم فرحتهم باحتفالهم السنوي.