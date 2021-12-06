السعودية توافق على استقبال المعتمرين المصريين.. وإجراء واحد لتوثيق العقود

كشف علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، العضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم، عن تفعيل اسم مصر على المنصة السعودية للعمرة، لافتا إلى أنه بهذا التفعيل، تكون المملكة أعلنت رسميا، فتح باب العمرة لمصر، ووافقت على استقبال المعتمرين المصريين.

وأضاف «الغمري»، لـ «الوطن»، أن هناك إجراء واحدا متبقي للبدء في الإجراءات التنفيذية للعمرة، وهو إصدار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المصرية المنظمة لسفر المصريين للعمرة، مطالبا بسرعة إصدار الضوابط المصرية حتى تبدأ الشركات في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، ثم يتم البدء في تسيير رحلات العمرة لهذا العام.

الضوابط المنظمة للعمرة

وأشار إلى أنه حال إصدار وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للعمرة خلال الأسبوع الجاري، تستطيع الشركات المصرية تنظيم أولى رحلات العمرة للمواطنين المصريين خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد توقف لنحو عامين.

وأوضح أنه رغم إعلان السعودية، رسميا، الموافقة على استقبال المعتمرين المصريين، إلا أن شركات السياحة المصرية لن تستطيع الإعلان عن تنظيم أي برامج للعمرة، أو تحصيل أي مبالغ من المواطنين تحت حساب برامج العمرة إلا بعد إصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للعمرة.

أسعار برامج العمرة

وأكد علاء أبو زينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، في تصريح سابق، لـ «الوطن»، أنه وفقا للتصورات المبدئية لضوابط العمرة المصرية والاشتراطات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية، من المتوقع أن تشهد أسعار العمرة زيادة تتراوح بين 4 و6 آلاف جنيه، عن آخر عمرة نظمتها مصر قبل جائحة كورونا في فبراير من العام الماضي، لافتا إلى أن أقل سعر لبرنامج العمرة الشعبي هذا العام في حدود 18 ألف جنيه، فيما تبلغ أسعار برامج العمرة الـ 4 نجوم نحو 23 ألف جنيه، بينما تصل أسعار البرامج فئة الـ 5 نجوم إلى نحو 30 ألف جنيه.