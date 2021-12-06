رئيس مدينة سانت كاترين يعلن إغلاق الدير لمدة ثلاث أيام

أعلن اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم الاثنين، إغلاق دير سانت كاترين، ثلاث أيام ابتدأ من غدا الثلاثاء وحتى الخميس المقبل وذلك في إطار احتفالات الرهبان بذكرى استشهاد القديسة كاترين.

وأوضح «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شرطة السياحة قامت بالتنسيق مع شركات السياحة لمنع توافد أي أعداد على الدير خلال فترة الغلق.

وتابع، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قام بزيارة اليوم إلى الدير وقدم التهاني للرهبان وقام بتوزيع بعض المساعدات عليهم بمناسبة هذه الذكرى.

تطوير مدخل دير سانت كاترين

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين أنه جرى تطوير الطريق المؤدي إلى دير سانت كاترين ضمن مشروع التجلي الأعظم حيث جرى تطوير مدخل الدير، موضحاً أن تطوير المدخل يشمل على إنشاء ممشى من الجرانيت، بطول 1.5 كيلومتر، وبدأ بالفعل إنشاء المدخل عن طريق جهاز تعمير سيناء، يجرى إنشاء أماكن لانتظار السيارات أمام الميدان المواجه لمدخل الدير.

وتابع أنه سيجري إنشاء مكان مخصص للجمال، وآخر للدليل البدوي، الذي يصطحب السياح في جولاتهم داخل الدير.

فودة يلتقي بالسائحين.

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددا من السياح من مختلف الجنسيات وأصحاب البازارات اليوم أثناء جولته التفقدية بالمدينة اليوم واطلعهم علي المشروع العملاق الذي يجري تنفيذه في المدينة، اطلعهم على مجهودات الدولة الحالية والتي تهدف لتطوير الدير والمدينة بشكل عام مما يوفر للزائرين كافة سبل الراحة والأمن والأمان، مؤكدا أن المدينة ستصبح قبلة للسياحة البيئية والدينية على مستوى العالم.