أستاذ مناعة يحذر: انتشار «أوميكرون» أسرع 5 أضعاف من سلالة دلتا

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت في بريطانيا، إن أعداد المصابين بالسلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا تزيد بشكل كبير في المملكة المتحدة، لافتا إلى أن الحكومة شددت الإجراءات الاحترازية ويشمل ذلك ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة بعد أن تم تخفيف هذا الأمر فترات طويلة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة

وأضاف «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة »، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يتم إجراء اختبارات على الطلاب في المدارس الثانوية مع ضرورة ارتداء الكمامة في المدارس وتطبيق التباعد الاجتماعي وسط تشجيع حكومي للحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مبينا أن الحكومة متحفزة لإعطاء الجرعة الثالثة في يناير المقبل لكل المواطنين.

نفس بروتوكول العلاج

وأوضح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، أن أعداد المصابين في المستشفيات ليست كثيرة مثل الشتاء الماضي لذا يتم استخدام نفس بروتوكولات العلاج المستخدمة في علاج السلالات السابقة لكورونا، مبينا أنه في حالة زيادة الإصابات سيتم تغيير البروتوكولات من أجل تسهيل العلاج في المنزل.

انتشار أوميكرون أسرع 5 أضعاف من دلتا

وأشار أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا إلى أن انتشار أوميكرون أسرع 5 أضعاف من السلالة دلتا ولكن الإصابة ليست خطيرة حتى الآن، متابعا: «اللي يخوف قدرته على الانتشار عشان محدش يقدر يعدي 6 كده في وقت سريع حسب السلالات الماضية، ربنا يستر بقى».