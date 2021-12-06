«مكي»: دلتا أخطر متحورات كورونا.. و99% من مصابي أوميكرون غير ملقحين

قال الدكتور يحي مكي أستاذ علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، إن متحورات كورونا عبارة عن تغير في ترتيب الأحماض الأمينية، موضحةً: «الأمر كالسبحة التي نسبح بها، فالأحجار نفس الألوان، وعندما تتقطع السبحة ونأتي بألوان أخرى فإن ذلك يمثل متحورا، وعند إضافة حجر ثانٍ فإن هذا الأمر يمثل متحورا آخر».

وأضاف «مكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» شهد تغيرات في الأجزاء الشوكية التي تلتصق بالخلايا، مشيرًا إلى أن فيروس دلتا أكثر شراسة وانتشارًا، ويظهر أوميكرون على أنه أقل ضررًا.

معدل نقل العدوى لمصابي دلتا وأوميكرون

وتابع أستاذ علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، أن إحدى الدراسات ظهرت بأن الشخص المصاب بمتحور دلتا يمكنه نقل العدوى لـ8 أشخاص، مقابل 5 أشخاص لأوميكرون، داعيا إلى تلقيح 70% على الأقل من المصريين لحمايتهم من أوميكرون وغيره من متحورات كورونا.

وأشار، إلى أن المشكلة تكمن في أن 99% من مصابي أوميكرون لم يتلقوا لقاح كورونا ولو بجرعة واحدة، مشددًا على أن اللقاحات تحمي من الإصابة بأوميكرون بنسبة تتراوح بين 40% و60% بشكل مبدئي.

صحة النواب تطمأن المواطنين

وفي وقت سابق، طمأن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، المواطنين، مشددًا على أن مصر لم تشهد أي إصابة بمتحوّر أوميكرون وأنَّ اللجنة العليا للفيروسات لم تقم برصد ظهوره.

وشدد، على ضرورة اتخاذ إجراءات الحذر بين المواطنين واستمرار التلقيح من أجل تخفيف أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو متحوّراته.