إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى بحلوان (صور)

شهد الطريق الدائري الأوسطى بالقاهرة، حادث مأساوي، بعدما أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الاثنين، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الجيزة اتجاه القاهرة، وانتقلت أوناش المرور، وجرى رفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى بوقوع حادث مروري، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.