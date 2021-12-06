والدة طفلة من ذوي الهمم: «اتبهدلت ببنتي 19 سنة.. والرئيس ساعدنا»

قالت والدة الطفلة آية شلتوت، إحدى أبطال قادرون باختلاف، اليوم، إنها كانت سعيدة أمس بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف، متابعة: «بنتي بتقول أنا مش خايفة من رئيس الجمهورية ده بحسه بابا، أولادنا مختلفين وهيحققوا أحلامهم إن شاء الله، أنا اتبهدلت ببنتي 19 سنة لكن دلوقتي ربنا عوض والرئيس عمل فرق كبير في التعامل معانا، اللي بيتنمر على أية بتقوله أنت فاشل أصلا».

ومن جانبها، أعربت آية شلتوت، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة »، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، في احتفالية قادرون باختلاف، مشيرة إلى أنها وجهت سؤالا للرئيس السيسي عن الشخصية التاريخية التي يحبها، فأجاب بأنها النبي محمد صلَّ الله عليه وسلم، لافتة إلى أنها تحب شخصية خالد بن الوليد.

وأضافت «شلتوت»: «فرحت امبارح لما سألت الرئيس وجاوب عليا».

السيسي يتفقد الساحة الرياضية

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقده أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى أعضاء أوركسترا النور والأمل.

الرئيس يحرص على تحقيق مطالب ذوي الهمم

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة، يأتي في إطار حرصه على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وأكد السيسي للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم، أن الدولة بكل مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكداً أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي المهم، يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكل المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.